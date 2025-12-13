Κετσπάγια: «Πήγε χαμένη η προσπάθεια δυόμισι μηνών»

Οι τοποθετήσεις του Γεωργιανού τεχνικού:

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια Αραδίππου για τη νίκη της. Από την πλευρά μας, δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε σε ένα τόσο κομβικό παιχνίδι. Η προσπάθεια των τελευταίων δυόμισι μηνών ουσιαστικά πήγε χαμένη και βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο.

Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και δείξαμε αδυναμίες στο γηπεδό μας, αν και σήμερα τυπικά είμασταν φιλοξενούμενοι.

Οφείλουμε να ανασυνταχθούμε άμεσα, να αφήσουμε πίσω μας αυτή την εμφάνιση και να επικεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια, όπου πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες».