Πάει για πρωταθλήτρια χειμώνα!

Τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα διεκδικεί απόψε (18:00) η Πάφος FC, φιλοξενώντας στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Ακρίτα, στον αγώνα με τον οποίο θα ανοίξει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, που είναι η τελευταία του πρώτου γύρου. Με νίκη η παφιακή ομάδα θα κλείσει το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς να την απασχολεί το τι θα πράξουν οι διώκτες της. Αυτή τη στιγμή το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο με 28 βαθμούς βρίσκεται δύο βαθμούς μπροστά από Άρη και Ομόνοια (26β.).

Η τρίτη φορά

Εάν τα καταφέρει η Πάφος FC και αναδειχθεί πρωταθλήτρια χειμώνα, αυτό θα συμβεί για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η πρώτη της φορά ήταν την περίοδο 2022-23 όταν έκλεισε τον πρώτο γύρο με 31 βαθμούς, έναν μπροστά από τον ΑΠΟΕΛ, ενώ η δεύτερη ήταν την περσινή περίοδο (2024-25), όταν ήταν στο ψηλότερο σκαλοπάτι με 34 βαθμούς με διαφορά δύο βαθμών από τον Άρη. Σημειώνεται ότι στην πρώτη περίπτωση το φινάλε της χρονιάς τη βρήκε στην 4η θέση, ενώ πέρσι παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Πριν από τη Γιουβέντους...

Η παφιακή ομάδα θα θέλει να «καθαρίσει» όσο γίνεται πιο ανώδυνα την υπόθεση νίκης απέναντι στον Ακρίτα και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη νέα δοκιμασία στη League Phase του Champions League. Οι πρωταθλητές θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν τη Γιουβέντους την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου (22:00), για την έκτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ενδεχομένως ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, χωρίς φυσικά να υπάρχει ίχνος υποτίμησης, να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στο σημερινό παιχνίδι, έχοντας κατά νου και το επερχόμενο ταξίδι. Σίγουρα εκτός είναι ο Ντράγκομιρ που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες κατά πόσο θα υπολογίζεται ο Σέμα.