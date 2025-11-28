ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τίποτα για Σένσι και Ομόνοια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τίποτα για Σένσι και Ομόνοια!

Το όνομα του Ιταλού χαφ της Ανόρθωσης βρέθηκε στον αφρό της επικαιρότητας τις τελευταίες βδομάδες λόγω των πολύ καλών του εμφανίσεων

Ο Στέφανο Σένσι είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν με το όνομα του να αποτελεί πεδίο συζήτησης, φημών και αναφορών για ενδιαφέρον άλλων ομάδων. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα την Ομόνοια, δεν υπάρχει τίποτα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν ανυπόστατα τα δημοσιεύματα και τις αναφορές για τον 30χρονο ποδοσφαιριστή της «Κυρίας».  

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρόστιμο 40.000 ευρώ και στην Ατλέτικο Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σλοτ: «Πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Και μπορεί και το φωνάζει...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παναθηναϊκός: Χωρίς Τσιριβέγια στη Λάρισα

Ελλάδα

|

Category image

Λογικό με Εμπαπέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τίποτα για Σένσι και Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το Πρωτάθλημα Γ' Κατηγορίας μετά από 9 αγωνιστικές

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ - Απόλλων: Η θέση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αστυνομία για το ΑΕΛ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αναβάλλεται το Fan Day του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξολοθρευτής» των Ουκρανών ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ τη μεγαλύτερη προσφορά βαθμών φέτος για την Ελλάδα στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη