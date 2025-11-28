Τίποτα για Σένσι και Ομόνοια!

Ο Στέφανο Σένσι είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν με το όνομα του να αποτελεί πεδίο συζήτησης, φημών και αναφορών για ενδιαφέρον άλλων ομάδων.

Όσον αφορά συγκεκριμένα την Ομόνοια, δεν υπάρχει τίποτα. Οι πράσινοι χαρακτηρίζουν ανυπόστατα τα δημοσιεύματα και τις αναφορές για τον 30χρονο ποδοσφαιριστή της «Κυρίας».