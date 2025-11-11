ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάρκου: «Αναμονή για τις μεταγραφές, κομβικής σημασίας το ματς με την ΕΝΠ»

Η εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0

Η Στέλλα Μάρκου αναφέρθηκε στην ισοπαλία κόντρα στη Πάφο, τη συνέχεια αλλά και το θέμα με το εμπάργκο.

Οι τοποθετήσεις της: 

Για την ισοπαλία με την Πάφο: «Mας άφησε ικανόποιηση, όχι μόνο για το βαθμό, αλλά και για την εμφάνιση. Ήταν ένας συνδυασμός απέναντι σε μια ομάδα που όλοι γνωρίζουμε τις ικανότητες και τις δυνατότητες της και η οποία λίγες προηγουμένως κέρδισε τη Βιγιαρεάλ».

Για τα τελευταία θετικά αποτελέσματα: «Είναι ανοδική η πορεία της ομάδας και ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί και να πάει ακόμα πιο πάνω. Είναι κομβικής σημασίας το παιχνίδι με την ΕΝΠ. Να δώσουμε τα πάντα και να πάρουμε τη νίκη».

Για Αρτυματά: «Ακόμα περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και μόλις βγουν θα ανακοινωθούν. Σε θέματα υγείας πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί».

Για τον κόσμο: «Είναι κάτι μοναδικό. Όταν ζεις αυτό το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό. Ο κόσμος είναι αποφασισμένος να βοηθήσει την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο».

Για την υπόθεση στο CAS που αφορούσε το εμπάργκο μεταγραφών: «Έγινε η ακροαματική διαδικασία και σε τρεις περίπου μήνες αναμένουμε την απόφαση».

 

