Ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για Μπαστόνι
Θετική γνώμη έχουν σχηματίσει για τον Αλεσάντρο Μπαστόνι οι άνθρωποι της Λίβερπουλ, ωστόσο για να τον κάνουν δικό τους πρέπει να ικανοποιήσουν τις... απαιτητικές αξιώσεις της Ίντερ.
Όπως υπογραμμίζουν αρκετά ιταλικά δημοσιεύματα, η αγγλική ομάδα έχει βάλει ως στόχο την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού με φόντο την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμενου να καλύψει το κενό στο κέντρο της άμυνας.
Ωστόσο, η απόκτηση του από την Ίντερ μόνο εύκολη δεν φαίνεται πως θα είναι, καθώς οι «νερατζούρι» τον κοστολογούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα που ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.
Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει πως θα μας απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες...
