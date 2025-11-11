Ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για Μπαστόνι

Όπως υπογραμμίζουν αρκετά ιταλικά δημοσιεύματα, η αγγλική ομάδα έχει βάλει ως στόχο την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού με φόντο την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμενου να καλύψει το κενό στο κέντρο της άμυνας.

Ωστόσο, η απόκτηση του από την Ίντερ μόνο εύκολη δεν φαίνεται πως θα είναι, καθώς οι «νερατζούρι» τον κοστολογούν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα που ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει πως θα μας απασχολήσει έντονα τους επόμενους μήνες...

sdna.gr