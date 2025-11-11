Οστικό οίδημα ο Κυριακόπουλος, θλάση ο Κώτσιρας

Ακόμα δύο αγωνιστικά προβλήματα για το Τριφύλλι, με τους δύο ακραίους μπακ του να μπαίνουν στα "πιτς".

Την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης ο Παναθηναϊκός στο «Γ. Καλαφάτης». Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του νέου αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, Στέφανου Κοτσόλη.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, αφού όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος για τον οποίο η διάγνωση έδειξε οστικό οίδημα στον αστράγαλο, ενώ ο Κώτσιρας υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο. Από εκεί και πέρα το ατομικό τους πρόγραμμα συνέχισαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Σάντσες.

