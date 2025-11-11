Επίσημο: Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Παλαντίνο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ραφαέλε Παλαντίνο ανέλαβε τα ηνία της Αταλάντα ως το καλοκαίρι του 2027.

Τον διάδοχο του Ιβάν Γιούριτς ανακοίνωσε η Αταλάντα.

Οι «μπεργκαμάσκι» επισημοποίησαν τη συμφωνία τους με τον Ραφαέλε Παλαντίνο, με τον 41χρονο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027 και πλέον καλείται να επαναφέρει τον σύλλογο στα θετικά αποτελέσματα, αλλάζοντας άρδην την -κακή- εικόνα που έδειχνε ως τώρα.

Ο Παλαντίνο την περασμένη σεζόν βρέθηκε στον πάγκο της Φιορεντίνα, αλλά αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από μόλις μια χρονιά.

Νωρίτερα, υπήρξε για δύο έτη στην Μόντσα, ανεβάζοντας την ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Serie A.

Διαβαστε ακομη