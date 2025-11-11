ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Eurobank Πλατινένιος Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Eurobank Πλατινένιος Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής

Στηρίζουμε την προσπάθεια, την αριστεία και την Κυπριακή Συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις για την περίοδο 2025–2028.

Λευκωσία, Νοέμβριος 2025: Ταυτιζόμενη με τα μηνύματα του Ολυμπισμού και με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, η Eurobank ανακοινώνει τη στήριξή της, ως Πλατινένιος Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), για την τετραετία 2025–2028, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στις αξίες του αθλητισμού.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Τράπεζα ενισχύει την προσπάθεια των αθλητών που με επιμονή, πειθαρχία και ψυχή εκπροσωπούν την Κύπρο σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΚΟΕ περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές μεταξύ των οποίων οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης του 2027 στο Μονακό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες,

Η χορηγία αυτή αποτελεί επένδυση στις επόμενες γενιές και στις αξίες που ο αθλητισμός καλλιεργεί: την επιμονή, την ομαδικότητα, την ευγενή άμιλλα και την αριστεία.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Μιχάλης Λούης κατά τη διάρκεια υπογραφής της συμφωνίας, η συνεργασία μας με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή δείχνει πως ο επιχειρηματικός κόσμος και ο αθλητισμός μπορούν να συμπορευτούν για έναν κοινό σκοπό: την ανάδειξη της Κύπρου και των ανθρώπων της.

«Με χαρά βρισκόμαστε στο πλευρό της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η συνεργασία αυτή είναι μια επένδυση στις νέες γενιές που εμπνέονται από το παράδειγμα εκείνων που με κόπο, επιμονή και ψυχή τιμούν τη χώρα μας. Στη Eurobank πιστεύουμε βαθιά πως ο αθλητισμός είναι μια δύναμη που ενώνει, εμπνέει και αναδεικνύει το καλύτερο είναι μας. Η επιμονή, η ομαδικότητα και η αριστεία είναι χαρακτηριστικά που μοιραζόμαστε κι εμείς, μέσα από τη δική μας “ομάδα”», τόνισε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Γεώργιος Α. Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε τη συμπόρευση με την Eurobank στις αρχές και τις αξίες που αναδεικνύει ο Ολυμπισμός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η συνεργασία με τη Eurobank είναι μια συμμαχία αξιών. Μια συμμαχία που χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη, την προοπτική και το κοινό όραμα για το αύριο. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια και διακρίσεις. Είναι παιδεία, ήθος, ψυχική δύναμη. «Όπως εσείς μας καλωσορίζετε στη νέα σας εποχή, σας καλωσορίζουμε και εμείς στη νέα εποχή του κυπριακού αθλητισμού. Μια εποχή συνεργασίας, αριστείας και κοινωνικής προσφοράς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με συνέπεια και προσήλωση στην πρόοδο και στην πρωτοπορία η Eurobank θα συνεχίσει να στηρίζει όσους προσπαθούν, ονειρεύονται και πετυχαίνουν, μέσα κι έξω από τα στάδια.

 

 

 

