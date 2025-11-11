Αποκάλυψη Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που στα 40 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, έριξε την «βόμβα» πως το Μουντιάλ του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι το τελευταίο του σε αυτή τη διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει από το 2006.

«Είναι σίγουρο, γιατί τότε θα είμαι 41 ετών. Θα είναι το τελευταίο μου. Απολαμβάνω αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Πορτογάλος σε συνέντευξή του στο τουριστικό φόρουμ TOURISE της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας σχολίασε με χιούμορ τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «σύνταξης»: «Όταν είπα ότι θα αποσυρθώ σύντομα, εννοούσα… σε δέκα χρόνια! Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μιλώ για έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά αστειευόμουν», είπε γελώντας.

Παρόλα αυτά, ο Ρονάλντο αναγνώρισε πως «όταν φτάνεις σε μια ηλικία, αρχίζεις να μετράς τους μήνες πιο γρήγορα», αλλά ξεκαθάρισε πως νιώθει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και συνεχίζει να σκοράρει τόσο με τον Αλ Νασρ όσο και με την Εθνική Πορτογαλίας.

«Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και τα γκολ μου. Είμαι 40, αλλά νιώθω καλά. Το σώμα μου ανταποκρίνεται, βοηθώ την ομάδα και θέλω να συνεχίσω να κατακτώ τίτλους. Αυτή είναι η ζωή μου», πρόσθεσε ο CR7, που πλησιάζει πλέον τα 1.000 επίσημα γκολ στην καριέρα του.

