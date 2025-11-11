ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκάλυψη Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποκάλυψη Ρονάλντο: «Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο μου»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι η τελευταία του συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που στα 40 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, έριξε την «βόμβα» πως το Μουντιάλ του 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι το τελευταίο του σε αυτή τη διοργάνωση, στην οποία συμμετέχει από το 2006.

«Είναι σίγουρο, γιατί τότε θα είμαι 41 ετών. Θα είναι το τελευταίο μου. Απολαμβάνω αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Πορτογάλος σε συνέντευξή του στο τουριστικό φόρουμ TOURISE της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας σχολίασε με χιούμορ τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «σύνταξης»: «Όταν είπα ότι θα αποσυρθώ σύντομα, εννοούσα… σε δέκα χρόνια! Οι άνθρωποι νομίζουν ότι μιλώ για έξι μήνες ή έναν χρόνο, αλλά αστειευόμουν», είπε γελώντας.

Παρόλα αυτά, ο Ρονάλντο αναγνώρισε πως «όταν φτάνεις σε μια ηλικία, αρχίζεις να μετράς τους μήνες πιο γρήγορα», αλλά ξεκαθάρισε πως νιώθει σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και συνεχίζει να σκοράρει τόσο με τον Αλ Νασρ όσο και με την Εθνική Πορτογαλίας.

«Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και τα γκολ μου. Είμαι 40, αλλά νιώθω καλά. Το σώμα μου ανταποκρίνεται, βοηθώ την ομάδα και θέλω να συνεχίσω να κατακτώ τίτλους. Αυτή είναι η ζωή μου», πρόσθεσε ο CR7, που πλησιάζει πλέον τα 1.000 επίσημα γκολ στην καριέρα του.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Παρίσι με μυθικό ντεμπούτο Φαρίντ και φώναξε ότι είναι εδώ ο Παναθηναϊκός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία ο Σλούκας: Πρώτος παίκτης στην Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά συμμετοχής!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Βαλένθια επικράτησε στον ισπανικό «εμφύλιο» της Ρέαλ Μαδρίτης και την προσγείωσε στην πραγματικότητα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρμάνι Μιλάνο: Νοκ άουτ για το παιχνίδι με Ολυμπιακό ο ΛεΝτέι

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάποελ Τελ Αβίβ... βγαλμένη από το ΝΒΑ συνέτριψε την Μπασκόνια στην βραδιά καριέρας του Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανδρέας Τεττέη: Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού και υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards!

Ελλάδα

|

Category image

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο για Γαρπόζη

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Πλησιάζει η επιστροφή των Ρίντιγκερ και Τσουαμενί, πιθανότατα προλαβαίνουν Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στην επιθετική τελειότητα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γλίτωσε το χειρουργείο ο Κολό Μουανί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία Ολυμπιακού-Πιρόλα έως το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση ηττήθηκε και δυσκολεύει η πρόκριση

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θα ψάξει το «μπαμ» με τον Ντεσάν για τον πάγκο της η Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Φαρίντ στη 12άδα του ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εθνική: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιοβάνοβιτς - Το κίνητρο στα προσεχή ματς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη