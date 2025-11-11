ΑΠΟΕΛ: Διαψεύδονται οι ειδικοί!

Ο ΑΠΟΕΛ μετά από δέκα αγωνιστικές, όχι μόνο διαψεύδει τις προβλέψεις των ειδικών, αλλά συνεχίζει να παραμένει σε πορεία διάκρισης καθώς απέχει μόνο δύο βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας (23-21).

Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, η ομάδα που έφτιαξε ο Πάμπλο Γκαρσία είναι ομάδα για πολύ μεγάλα πράγματα και το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε αγωνιστική, το απέδειξε και προχθές με την Ομόνοια όταν έχανε με 2-1 και συνέχιζε να παλεύει μέχρι που ήρθε η ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό του αγώνα από τον Διαμαντάκο! Για άλλη μια φορά ο πάγκος «μίλησε!».

Δ.Δ.