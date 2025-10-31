Αφιερωμένη στο Ραδιομαραθώνιο η 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan

Η ΚΟΠ στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, αποφάσισε να αφιερώσει την 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για οικονομική ενίσχυση του Ραδιομαραθωνίου, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Σε όλους τους αγώνες της αγωνιστικής που αρχίζει από σήμερα με την αναμέτρηση Άρης – Ακρίτας Χλώρακας, οι ποδοσφαιριστές θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο με φανέλα για το Ραδιομαραθώνιο και ενημερωτικό πανό.