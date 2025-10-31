Σε οκτώ χρονιές μόνο η ΑΕΚ πήρε το Super Cup (δυο φορές μάλιστα) ως κυπελλούχος

H AEK κερδίζοντας στα πέναλτι την Πάφο FC κατάφερε να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26.

Είναι ο δεύτερος για την ομάδα της Λάρνακας, μετά την ενοποίησή της, μετά από αυτό που πήρα το 2018 (σ.σ. έχει άλλο έναν ως ΕΠΑ το 1955).

Και το 2018 οι κιτρινοπράσινοι είχαν επικρατήσει στα πέναλτι, τότε του ΑΠΟΕΛ και κατέκτησαν τον τίτλο. Όπως και φέτος, η ΑΕΚ είχε αγωνιστεί στον αγώνα του Super Cup ως κυπελλούχος. Μάλιστα, από το 2018 μέχρι σήμερα, είναι και οι μοναδικές περιπτώσεις που η κυπελλούχος κερδίζει την πρωταθλήτρια της περσινής χρονιάς.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ομάδα που πήγαινε ως πρωταθλήτρια στον αγώνα του Super Cup έφευγε με το τρόπαιο στα χέρια της.

Οι αγώνες από το 2018 και μετά (πρώτα αναφέρονται οι πρωταθλητές):

2018 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 1-1 (1-4πέν.)

2019 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ 1-0

2020 Δεν έγινε λόγω Covid-19

2021 Ομόνοια - Ανόρθωση 1-1 (3-2πέν.)

2022 Απόλλων - Ομόνοια 2-0

2023 Άρης - Ομόνοια 2-0

2024 ΑΠΟΕΛ - Πάφος FC 1-0

2025 Πάφος FC - ΑΕΚ 1-1 (4-5 πέν.)