Ανόρθωση: «Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας, μας είχε πει κάποτε. Κάποιοι μπορεί να μην τον άκουσαν τότε…»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την ημέρα που απεβίωσε ο Κίκης Κωνσταντίνου, η Ανόρθωση σε ανάρτησή της αναφέρεται στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες της ομάδας της Αμμοχώστου.

«Δύο χρόνια χωρίς τον Κίκη Κωνσταντίνου

(1937–2023)

Δύο χρόνια έχουν κιόλας περάσει από τότε που ο αείμνηστος Κίκης Κωνσταντίνου έφυγε από κοντά μας.

Ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε απλώς πρόεδρος, αλλά μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της «Κυρίας» μετά την εισβολή.

Ανέλαβε την προεδρία το 1989, με ξεκάθαρο όραμα να επαναφέρει την Ανόρθωση εκεί που της άξιζε... στις μεγάλες δυνάμεις του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Και το έκανε!

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα και δύο κύπελλα, ενώ το «Αντώνης Παπαδόπουλος» μετατράπηκε σε απόρθητο φρούριο, στην πιο ισχυρή έδρα της Κύπρου.

Δυναμικός, εκρηκτικός και βαθιά παθιασμένος με την Ανόρθωση, ο Κίκης Κωνσταντίνου θα μείνει για πάντα χαραγμένος στις μνήμες όλων μας ως η απόλυτη ηγετική μορφή της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου.

«Το σωματείο τζαι τα μάθκια σας», μας είχε πει κάποτε. Κάποιοι μπορεί να μην τον άκουσαν τότε…

Μα ο κόσμος της Ανόρθωσης, σήμερα, του δίνει την υπόσχεση πως θα την σώσει και θα την προσέχει από εδώ και πέρα σαν τα μάθκια του.

Αιώνια σου η μνήμη, Πρόεδρε».