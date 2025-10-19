ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προσπάθησε αρκετά αλλά αποκλείστηκε η Sabbianco Ανόρθωση

Πάλεψε αρκετά η Sabbianco Ανόρθωση στον δεύτερο αγώνα απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, κερδίζοντας με 25-22 (ημίχρονο 13-9), αποτέλεσμα όμως που δεν ήταν αρκετό να της χαρίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του EHF European Cup Ανδρών, αφού δεν καλύφθηκε η διαφορά της ήττας από το πρώτο παιχνίδι.

Η «Κυρία» είχε ηττηθεί στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων με 38-28, με τα δύο παιχνίδια για τον β’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26 να διεξάγονται στην Κύπρο και το στάδιο «Κίτιον».

Στον σημερινό (19/10) αγώνα το συγκρότημα του Μάριου Ευσταθιάδη βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με επτά γκολ διαφορά (17-10), μετά το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Ισραηλινοί κατάφεραν να κρατηθούν μπροστά στο σκορ και παρά την ήττα τους με 25-21, πήραν την πρόκριση.

Πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι της Κυριακής για την Sabbianco Ανόρθωση ήταν ο Ελευθέριος Σεϊρεκίδης, ο οποίος πέτυχε οκτώ τέρματα, μετά τα εφτά γκολ που είχε σκοράρει το Σάββατο.

Sabbianco Ανόρθωση (Μάριος Ευσταθιάδης): Ρούσσος, Φέσιας, Γουργούμης, Μελίσσας, Ντράγκας 2, Αργυρού 2, Σέλβι, Χριστοδούλου, Σεϊρεκίδης 8, Μπίνγκο 6, Γκολούμποβιτς 1, Αποστολίδης 1, Μπούντιτς 2, Καϊμακάμης, Χαραλάμπους, Ρίος Μπάλαρντ 3.

Αποκλεισμός και για Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Στο μεταξύ, το Σάββατο ολοκληρώθηκε και η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Ευρώπη, όπου επέστρεψε μετά από 13 χρόνια. Η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου ηττήθηκε και στον δεύτερο αγώνα από την Εσθονική Πόβλα Σέρβιτι, στο δεύτερο σκέλος των αναμετρήσεων τους για τον β’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών με 33-21 (ημίχρονο 21-7). Στον πρώτο αγώνα οι Εσθονοί είχαν επικρατήσει με 31-23.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (Ανδρέας Ανδρέου): Παπαλαμπριανού (τ), Πελεταίος (τ), Στόιτσεβιτς 3, Κρητικός, Αναγνωστόπουλος 2, Ιωάννου, Οικονόμου 1, Τίκκας, Μαρκίδης, Χατζηπέτρου, Κουκλοτίδης, Μανασάκης 5, Γιαννόπουλος 3, Σπύρου, Καρκαγγελής 5, Χιώνης 2

 

 

Διαβαστε ακομη