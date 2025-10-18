ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διακόπηκε το Σταντάρ – Αντβέρπ επειδή οπαδός πέταξε μπουκάλι ενώ η ομάδα του προηγούνταν!

Απίστευτο φινάλε στη Λιέγη! Το ματς διεκόπη στο 88' και ενώ η Σταντάρ Λιέγης ήταν μπροστά στο σκορ 1-0, μετά τη ρίψη μπουκαλιού ενός οπαδού της προς τον διαιτητή!

Ασύλληπτα γεγονότα στη Λιέγη! Ενώ η Σταντάρ ήταν αγκαλιά με μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Αντβέρπ για την 9η αγωνιστική, ένας οπαδός της… αποφάσισε να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης εκτόξευσε ένα μπουκάλι προς τον διαιτητή, γεγονός που προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα. Ο ρέφερι δεν το σκέφτηκε ούτε δευτερόλεπτο και μόλις δέχθηκε το αντικείμενο στο κεφάλι διέκοψε οριστικά το ματς και οδήγησε τις ομάδες στα αποδυτήρια, καθώς ήταν η δεύτερη ρίψη μέσα στο ματς.

Οι παίκτες της Σταντάρ δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και αποσβολωμένοι έπεσαν στο χορτάρι, με τα χέρια στα κεφάλια, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν πως μια βλακώδης ενέργεια ενός μεμονωμένου ανθρώπου γκρέμισε την προσπάθεια μιας ολόκληρης ομάδας για 88 λεπτά.

Για καλή τους τύχη ο αγώνας θα συνεχιστεί από το σημείο της διακοπής. Ωστόσο, αναμένεται να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η Σταντάρ αναμένεται να υποβληθεί σε πειθαρχική διαδικασία, με πιθανό πρόστιμο και περιορισμούς για το κοινό σε επόμενους αγώνες.

Η Σταντάρ προηγούνταν 1-0 χάρη σε γκολ του Σαΐντ από το πρώτο λεπτό και κρατούσε το προβάδισμα, παρά την αποβολή του Άμπιντ στο πρώτο ημίχρονο.

sport-fm.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

