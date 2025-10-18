Διακόπηκε το Σταντάρ – Αντβέρπ επειδή οπαδός πέταξε μπουκάλι ενώ η ομάδα του προηγούνταν!

Ασύλληπτα γεγονότα στη Λιέγη! Ενώ η Σταντάρ ήταν αγκαλιά με μια πολύτιμη νίκη απέναντι στην Αντβέρπ για την 9η αγωνιστική, ένας οπαδός της… αποφάσισε να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης εκτόξευσε ένα μπουκάλι προς τον διαιτητή, γεγονός που προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα. Ο ρέφερι δεν το σκέφτηκε ούτε δευτερόλεπτο και μόλις δέχθηκε το αντικείμενο στο κεφάλι διέκοψε οριστικά το ματς και οδήγησε τις ομάδες στα αποδυτήρια, καθώς ήταν η δεύτερη ρίψη μέσα στο ματς.

Οι παίκτες της Σταντάρ δεν μπορούσαν να το πιστέψουν και αποσβολωμένοι έπεσαν στο χορτάρι, με τα χέρια στα κεφάλια, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν πως μια βλακώδης ενέργεια ενός μεμονωμένου ανθρώπου γκρέμισε την προσπάθεια μιας ολόκληρης ομάδας για 88 λεπτά.

Για καλή τους τύχη ο αγώνας θα συνεχιστεί από το σημείο της διακοπής. Ωστόσο, αναμένεται να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ενώ η Σταντάρ αναμένεται να υποβληθεί σε πειθαρχική διαδικασία, με πιθανό πρόστιμο και περιορισμούς για το κοινό σε επόμενους αγώνες.

Η Σταντάρ προηγούνταν 1-0 χάρη σε γκολ του Σαΐντ από το πρώτο λεπτό και κρατούσε το προβάδισμα, παρά την αποβολή του Άμπιντ στο πρώτο ημίχρονο.

🏁 | Er wordt een bekertje naar de scheidsrechter gegooid en die maakt dus een einde aan de wedstrijd. 😮❌ #STAANT



ℹ️ De resterende minuten worden achter gesloten deuren afgewerkt. pic.twitter.com/LMtbOyvEJ1 — DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2025

