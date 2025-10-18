ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανόρθωση: «Ώρα να σηκώσουμε κεφάλι!»

Δημοσιευτηκε:

Ανόρθωση: «Ώρα να σηκώσουμε κεφάλι!»

Ανάρτηση από την Ανόρθωση ενόψει του αποψινού (19:00) αγώνα με τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ναό!

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου υποδέχεται τον Ακρίτα Χλώρακας.

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου

19:00

«Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΤΙΜΕΣ

Γενική Είσοδος: €10

Παιδικό: €1

Ώρα να σηκώσουμε κεφάλι!

Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, δυνατά, με φωνή και πίστη!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ

• Τα ταμεία και οι είσοδοι ανοίγουν στις 17:30

• Από τις 16:00 ξεκινά το FAN DAY

Όλοι μαζί, όλοι δίπλα της!

Μια ομάδα, μια πόλη, μια ψυχή - Ανόρθωση Αμμοχώστου!

 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

