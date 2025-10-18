Ανόρθωση: «Ώρα να σηκώσουμε κεφάλι!»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ανάρτηση από την Ανόρθωση ενόψει του αποψινού (19:00) αγώνα με τον Ακρίτα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ναό!
Η Ανόρθωση Αμμοχώστου υποδέχεται τον Ακρίτα Χλώρακας.
Σάββατο, 18 Οκτωβρίου
19:00
«Αντώνης Παπαδόπουλος»
ΤΙΜΕΣ
Γενική Είσοδος: €10
Παιδικό: €1
Ώρα να σηκώσουμε κεφάλι!
Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, δυνατά, με φωνή και πίστη!
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
• Τα ταμεία και οι είσοδοι ανοίγουν στις 17:30
• Από τις 16:00 ξεκινά το FAN DAY
Όλοι μαζί, όλοι δίπλα της!
Μια ομάδα, μια πόλη, μια ψυχή - Ανόρθωση Αμμοχώστου!