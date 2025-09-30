Δυσαρεστημένος ο Καμαβινγκά, σκέφτεται την αποχώρηση

Την σκέψη αποχώρησης του Εντουάρ Καμαβινγκά από την Ρεάλ Μαδρίτης καταγράφει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Football Insider»…

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα, ο Γάλλος κεντρικός χαφ είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται από τον Τσάμπι Αλόνσο για βασικός στα περισσότερα παιχνίδια της «λευκής βασίλισσας».

Έτσι, λοιπόν, ο Καμαβινγκά φέρεται να σκέφτεται σοβαρά την προοπτική να φύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης και να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League!

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑS» επισημαίνει πως οι «μερένχες» δεν συζητούν να παραχωρήσουν τον 21χρονο μέσο, ο οποίος μάλιστα επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2029…

Με τις Νιούκαστλ, Μάντσεστερ Σίτι αλλά και Τσέλσι, να είναι εκείνες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Καμαβινγκά πρόσφατα.

Πηγή: sport-fm.gr