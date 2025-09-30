ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυσαρεστημένος ο Καμαβινγκά, σκέφτεται την αποχώρηση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δυσαρεστημένος ο Καμαβινγκά, σκέφτεται την αποχώρηση

Την σκέψη αποχώρησης του Εντουάρ Καμαβινγκά από την Ρεάλ Μαδρίτης καταγράφει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Football Insider»…

Σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα, ο Γάλλος κεντρικός χαφ είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται από τον Τσάμπι Αλόνσο για βασικός στα περισσότερα παιχνίδια της «λευκής βασίλισσας».

Έτσι, λοιπόν, ο Καμαβινγκά φέρεται να σκέφτεται σοβαρά την προοπτική να φύγει από την Ρεάλ Μαδρίτης και να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League!

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑS» επισημαίνει πως οι «μερένχες» δεν συζητούν να παραχωρήσουν τον 21χρονο μέσο, ο οποίος μάλιστα επέκτεινε πρόσφατα το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2029…

Με τις Νιούκαστλ, Μάντσεστερ Σίτι αλλά και Τσέλσι, να είναι εκείνες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον Καμαβινγκά πρόσφατα.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμίνι» το ΓΣΠ με Μάιντς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευκαιρία του, η ευκαιρία της ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Ημέρα της έδρας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νέων Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πέντε ομάδες στους έξι βαθμούς (Νέοι Γ' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μαγκιά του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι πεντάρες του τρέλαναν για τα καλά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφου από την Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίρνει Βίκτορ Κοβαλένκο ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοινώνεται ο Ζαχαρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ανθίμου η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη