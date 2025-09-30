Η UEFA έδειξε «Καμπ Νου» για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Στο «Καμπ Νου» θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

Παρότι υπήρχαν διάφορες φήμες αλλά και πληροφορίες μέσω δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι το ματς θα γίνει στο «Μονζουίκ», τελικά η UEFA γνωστοποιεί στις πληροφορίες του αγώνα πως η έδρα θα είναι το ιστορικό και πλέον ανακαινισμένο γήπεδο των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, δημοσιεύματα ήδη τονίζουν πως από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο «Καμπ Νου», στόχος είναι να μπορέσει να φιλοξενήσει μέχρι και 45 χιλιάδες οπαδούς.

Εκ των οποίων, περίπου 2000 ή και λίγοι λιγότεροι θα είναι του Ολυμπιακού, όπως δικαιούται η κάθε ομάδα βάσει του κανονισμού της UEFA.

Υπενθυμίζεται πως το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός έχει οριστεί για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45.

