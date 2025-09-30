ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η UEFA έδειξε «Καμπ Νου» για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η UEFA έδειξε «Καμπ Νου» για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Στο «Καμπ Νου» θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

Παρότι υπήρχαν διάφορες φήμες αλλά και πληροφορίες μέσω δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι το ματς θα γίνει στο «Μονζουίκ», τελικά η UEFA γνωστοποιεί στις πληροφορίες του αγώνα πως η έδρα θα είναι το ιστορικό και πλέον ανακαινισμένο γήπεδο των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, δημοσιεύματα ήδη τονίζουν πως από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στο «Καμπ Νου», στόχος είναι να μπορέσει να φιλοξενήσει μέχρι και 45 χιλιάδες οπαδούς.

Εκ των οποίων, περίπου 2000 ή και λίγοι λιγότεροι θα είναι του Ολυμπιακού, όπως δικαιούται η κάθε ομάδα βάσει του κανονισμού της UEFA.

Υπενθυμίζεται πως το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός έχει οριστεί για την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 19:45.

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτοί με τα «γλυκά πόδια»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε η εξέλιξη με Ζήνωνος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Οι διάλογοι Κόκε-Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Mπάγερν... παρουσιάζει την Κύπρο με πρωτότυπο τρόπο!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η UEFA έδειξε «Καμπ Νου» για το Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νταμάτο σε προέδρους: «Σε 35 αγώνες, είχαμε δύο σοβαρά λάθη»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόεδρε, οι λάθος πάσες και αλλαγές κοστίζουν… Τα φάλτσα σφυρίγματα, όμως;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα 1000 ευρώ για την Ανόρθωση από τον Κίκη Φιλίππου που «νοιάζεται για το ποδόσφαιρο»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δυσαρεστημένος ο Καμαβινγκά, σκέφτεται την αποχώρηση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Πάφος–Μπάγερν Μονάχου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέο πρόβλημα στην Ανόρθωση, ξανά άτυχος ο Μιχάλης Ιωάννου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στην Άρσεναλ μέχρι το 2030 ο Σαλιμπά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκάθαρη στήριξη στους Κύπριους διαιτητές από Λοϊζίδη και Νταμάτο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κογουάι Λέοναρντ: «Καμία παρατυπία στο συμβόλαιό μου»

NBA

|

Category image

Ξανά πίεση και… μουρμούρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη