Πρόεδρε, οι λάθος πάσες και αλλαγές κοστίζουν… Τα φάλτσα σφυρίγματα, όμως;

Δημοσιευτηκε:

Πρόεδρε, οι λάθος πάσες και αλλαγές κοστίζουν… Τα φάλτσα σφυρίγματα, όμως;

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διαιτησίας για τους αθλητικούς συντάκτες, που διοργανώθηκε από την ΚΟΠ και την ΕΑΚ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χάρης Λοΐζίδης πολύ σωστά είπε ότι «όπως κάνει λάθος ένας παίκτης ή ένας προπονητής, μπορεί να κάνει και ένας διαιτητής λάθος».

Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτή τη δήλωση;

Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως όταν κάνει λάθος ένας ποδοσφαιριστής ή ένας προπονητής, μπορεί να το πληρώσει, είτε με ένα αρνητικό αποτέλεσμα, είτε, στην περίπτωση του προπονητή, ακόμη και με την απόλυσή του, κάτι που στην Κύπρο αποτελεί συνήθη τακτική.

Αυτό που ζητά ο φίλαθλος κόσμος είναι να υπάρχουν επιπτώσεις και για τους διαιτητές όταν κάνουν λάθη, ειδικά σοβαρά. Μόνο έτσι μπορεί να καλλιεργηθεί εμπιστοσύνη προς την Επιτροπή Διαιτησίας, τους ίδιους τους διαιτητές και, κατ’ επέκταση, την ΚΟΠ.

Α.Σ.

