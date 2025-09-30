Τα 1000 ευρώ για την Ανόρθωση από τον Κίκη Φιλίππου που «νοιάζεται για το ποδόσφαιρο»

Όπως έγινε γνωστό, ο Κίκης Φιλίππου είναι ένα από τα άτομα που έδωσε ένα σεβαστό ποσό στην οικονομική εκστρατεία που επιχειρείται στην Ανόρθωση.

Την κίνηση του προέδρου του Εθνικού, σχολίασε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Άχνας, Άγγελος Βραχίμης.

«Ο πρόεδρος έχει δείξει ότι νοιάζεται για το ποδόσφαιρο γενικότερα. Είναι ο πιο παλιός στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Νοιάζεται για όλες τις ομάδες και σαν οικογένεια είχε προσφέρει και για το γήπεδο της Ανόρθωσης. Πέραν της καλής σχέσης που έχουν οι δυο ομάδες, είναι και το θέμα της προσφυγιάς… Ο Κίκης Φιλίππου έχει ως μεγάλο στόχο να μην χαθεί κανένα προσφυγικό σωματείο» ανάφερε.