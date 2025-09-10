Τι γίνεται με τη σχέση Τιμούρ-Μακρίδη και τα δεδομένα με Μπέζους-Ουάρντα

Όπως είναι φυσιολογικό, στη συνέντευξη Τύπου της παρουσίασης του Τιμούρ Κετσπάγια από την Ανόρθωση, ρωτήθηκε και για τα μεταγραφικά ζητήματα της ομάδας της Αμμοχώστου.

«Θα προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε, ήδη προσθέσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Όσο προλάβουμε, τώρα μπορούμε να δανεικούς και παίκτες χωρίς ομάδα. Δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτες που δεν θα μπορούμε να τους πληρώσουμε» ανάφερε.

Σχετικά με τη συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, Απόστολο Μακρίδη, απάντησε: «Δεν υπάρχει θέμα με Απόστολο. Θα συνεχίσουμε μαζί».

Σε ερώτηση για τη φημολογία για Μπέζους, απάντησε: «Με Μπέζους έχουμε μιλήσει και θα τελειώσει σήμερα-αύριο. Όσο αφορά τον Ουάρντα ο πρόεδρος έχει να σας δώσει την απάντηση».

Σε τοποθέτησή του ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας για τον Ουάρντα απάντησε: «Υπάρχουν άλλα θέματα πέραν από το οικονομικό, τον θέλει ο προπονητής και θα δούμε τι θα κάνουμε».