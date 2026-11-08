Ιτζχάκι: «Σε τέτοιου είδους αγώνες πρέπει να μπαίνεις δυνατά...»

Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την παρουσία των παικτών του στο α΄ μέρος, ο Μπάρακ Ιτζχάκι, όπως σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει να διαχωρίσουμε το παιχνίδι σε δύο μέρη. Δεν αξίζαμε πολλά στο πρώτο μέρος. Ίσως να μπορούσαμε να χάνουμε και με τρία γκολ. Σε τέτοιου είδους αγώνες πρέπει να μπαίνεις δυνατά και να δείχνεις τις ικανότητές σου. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα μας ήταν καλύτερη. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για να κερδίζεις παιχνίδια».