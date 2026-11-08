Άνετα η Ομόνοια με κεφάτο Ακιντόλα, βύθισε κι άλλο την Ανόρθωση

Η Ομόνοια απέδρασε με διπλό από τη Λάρνακα, επικρατώντας με 2-0 της Ανόρθωσης, αποτέλεσμα που την φέρνει ξανά στο -2 από την κορυφή και πλέον πάει στη διακοπή από τη 2η θέση.

Αντίθετα η «Κυρία», με την 7η ήττα σε εννιά αγώνες είναι στην 11η θέση με έξι βαθμούς, έναν πάνω από την 14η Krasava Ε.Ν.Υ. και σίγουρα δεν μπορεί να νιώθει καθόλου άνετα.

Η Ομόνοια μπήκε αφηνιασμένη στο παιχνίδι, με τον Ακιντόλα στην επανεμφάνισή του, να προκαλεί πολλά προβλήματα στην άμυνα της Ανόρθωσης. Από δική του μπαλιά, στο 13ο λεπτό οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ, με τον Ντιονί να είναι ο αποδέκτης και με εξαιρετικό τελείωμα, πανηγύρισε το πέμπτο του φετινό γκολ στο πρωτάθλημα.

Ο ακραίος επιθετικός των πρασίνων στο 25ο λεπτό, πανηγύρισε και γκολ, αξιοποιώντας την πάσα του Τάνκοβιτς. Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους που είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν με τον Ντα Κρουζ στο 16΄, αλλά ο Φαμπιάνο να λέει όχι.

Η «Κυρία» ανέβηκε, προσπάθησε να απειλήσει με στημένα, όμως η Ομόνοια ήταν αυτή που είχε τις πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες για γκολ αλλά εν τέλει το σκορ δεν άλλαξε ούτε στο β΄ μέρος.







Το live του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση

90+2΄ - Ο Κάρλστρεμ λέει όχι σε σουτ από πλάγια του Νεοφύτου.

82΄ - Ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Νεοφύτου να κάνει κεφαλιά και τον Κάρλστρεμ να λέει όχι, με την μπαλα να κτυπά και στο δοκάρι.

74΄ - Ο Φαμπιάνο διώχνει σε κόρνερ την εκτέλεση φάουλ από τον Λόπες.

56΄ - Ο Κάρστρεμ σταματά το πλασέ του Ανδρέου, σε μία μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια.

50΄ - Συρτή μπαλιά του Μαγιαμπέλα από δεξιά, δεν μπήκε κανένας παίκτης της Ομόνοιας στην πορεία της μπάλας.

Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος

Μετά από πεντάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

45+2΄ - Φάουλ από τον Κίκο, μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Φαμπιάνο η κεφαλιά του Αρτυματά.

29΄ - Ο Ντιόν με σουτ υποχρεώνει τον Φαμπιάνο σε δύσκολη επέμβαση.

25΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Ακιντόλα ξέφυγε και από τον Κάρλστεμ και πλάσαρε με το αριστερό, αξιοποιώντας την πάσα του Τάνκοβιτς.

18΄ - Διώχνει ασταθώς ο Κάρλστρεμ το σουτ από τον Ντιονί.

16΄ - Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση σε πλασέ του Ντα Κρουζ, με τον Φαμπιάνο να του λέει όχι.

13΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Ακιντόλα βρήκε όμορφα τον Ντιονί, ο οποίος έκανε τρομερό τελείωμα για το προβάδισμα των πρασίνων.

11΄ - Ο Κάρλστρεμ αποκρούει πολύ δύσκολα το σουτ από τον Ακιντόλα εντός περιοχής.

7΄ - Σουτ από τον Κις λίγο έξω από την περιοχή, κατέληξε στα χέρια του Φαμπιάνο.

1΄ - Ατομική ενέργεια του Ακιντόλα από αριστερά, συρτή μπαλιά αλλά κανείς δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, στην πρώτη καλή προϋπόθεση της Ομόνοιας.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Τάντι, Αρτυματάς, Φουρτάδο, Τόσιτς, Κίκο (61΄ Μίντετορπ), Ντιόν, Κις, Αμποάγκι, Χρυσοστόμου (85΄ Σόσα), Ντα Κρουζ (73΄ Λόπες).

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα (87΄ Οντουμπάντζο), Ντουβέρν, Σάτκα, Κουλιμπαλί, Ντουβέρν, Ανδρέου, Μάριτς (73΄ Μπράουερς), Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Ακιντόλα (53΄ Μοντνόρ), Ντιονί (73΄ Νεοφύτου).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 13΄ Ντιονί, 25΄ Ακιντόλα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 83΄ Φουρτάδο, 85΄ Σόσα / 45+1΄ Μάριτς, 61΄ Ντιονί, 67΄ Κουλιμπαλί, 88΄ Μοντνόρ

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Antonio Ricardo Mesquita Moreira

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας