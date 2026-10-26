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Πίσω από τις λέξεις του Ιτζχάκι

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Ο Ιτζχάκι γνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν στην «Κυρία» τα τελευταία χρόνια

Ο νέος  προπονητής της Ανόρθωσης Μπάρακ Ιτζχάκι, έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη νίκη κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου, επισημαίνοντας παράλληλα κάποια σημαντικά στοιχεία όπως η διατήρηση του μηδέν στην άμυνα για πρώτη φορά φέτος. Πρόσθεσε δε πως η ομάδα του ακόμα δεν κατάφερε τίποτα. Ο Ισραηλινός τεχνικός σημείωσε πως η Ανόρθωση έχει ακόμη πολλή δουλειά για να βρεθεί το σύνολο που κοουτσάρει, στο επίπεδο που θέλει ο ίδιος. Πρόκειται για μία απόλυτα ρεαλιστική προσέγγιση από έναν προπονητή ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, αλλά κυρίως γνώστης της ομάδας της οποίας βρίσκεται στον πάγκο.

Προφανώς ο Ιτζχάκι γνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν στην «Κυρία» τα τελευταία χρόνια. Είναι παρόλα αυτά πεπεισμένος πως μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της για να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους. Πιστεύει, εν ολίγοις, στο διαθέσιμο υλικό που έχει. Θυμίζουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ποντάρει πολύ στον χρόνο που χρειάζεται μία ομάδα για να βελτιωθεί. Το έκανε με την Μπεϊτάρ στην πατρίδα του, όταν βήμα-βήμα δημιούργησε ένα σύνολο παικτών που έφτασαν να διεκδικούν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος στο Ισραήλ.

Εννοείται πως αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στην Ανόρθωση. Αυτό, όμως, που έχει μεγάλη σημασία είναι πως δείχνει να εμπιστεύεται απόλυτα το πλάνο που έχει στο μυαλό του για να δουλέψει με τους παίκτες του ρόστερ.

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