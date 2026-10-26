Φιλοδοξία και ρεαλισμός

Είναι καλό η φιλοδοξία να είναι σε υψηλά επίπεδα γιατί έτσι μπορείς να βελτιωθείς. Παρόλα αυτά, ας μην ξεπερνώνται τα όρια. Είναι καλός και ο ρεαλισμός. Δηλαδή να υπάρχει επίγνωση μέχρι στο πού μπορείς να φτάσεις.

Ειδικά στον αθλητισμό, επιβάλλεται να είσαι προσεχτικός καθώς η επιτυχία από την αποτυχία χωρίζονται από μία λεπτή κλωστή και απαιτείται διαχείριση. Και εφόσον δεν γνωρίζεις πού μπορείς να φτάσεις, πιθανόν να σου έρθει κεραμίδα στο κεφάλι και να προσγειωθείς ανώμαλα.

Και είναι για αυτό που οι περισσότεροι, τα παρατάνε. Επειδή δεν αντιλαμβάνονται τις πραγματικές τους δυνατότητες και απογοητεύονται στην πρώτη αναποδιά.

Κρίστοφερ