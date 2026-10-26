Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Εκλογές στην ΕΟΚ το ταχύτερο δυνατό»

Την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΟΚ, προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του αθλήματος και η εμπιστοσύνη του κόσμου, σύστησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στο ΔΣ της ομοσπονδίας, κατά τη συνάντησή τους.

«Όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια καθαρή εντολή των σωματείων», ξεκαθάρισε στον απόηχο του σκανδάλου που έριξε βαριές σκιές πάνω από το άθλημα στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Παπανικολάου, νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, στη θέση του παραιτηθέντος Βαγγέλη Λιόλιου, συμφώνησε με τον υπουργό για να γίνουν εκλογές σε εύλογο χρονικό διάστημα, ενώ αποδέχτηκε τον ρόλο του τωρινού ΔΣ ως μεταβατικού.

Γιάννης Βρούτσης: «Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της ίδιας διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της ομοσπονδίας και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως το δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό. Όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια καθαρή εντολή των σωματείων. Ο δρόμος των εκλογών δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχιση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι, οι επιχορηγήσεις προς την ΕΟΚ και μόνο αυτές έχουν ανασταλεί. Εξαιρουμένων των λειτουργικών δαπανών, π.χ. της μισθοδοσίας. Τα σωματεία θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται κανονικότατα. Όλοι μαζί, η πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή».

Άγγελος Παπανικολάου: «Βρισκόμαστε στο ίδιο πλαίσιο, για την κάθαρση στο μπάσκετ. Τα μέτρα που θα πάρουμε όπως έχουμε συμφωνήσει με τον Υπουργό είναι να προχωρήσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, με το παρόν ΔΣ ως μεταβατική κατάσταση για να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των πρωταθλημάτων και των εθνικών ομάδων. Θα διατηρήσουμε την πρόθεσή μας να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο. Είναι κάτι που έχει ανάγκη ο αθλητισμός, προτείνοντας στο υπουργείο έναν καταστατικό χάρτη διενέργειας των εκλογών της ΕΟΚ».