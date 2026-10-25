Αποκαλύπτουν επαφές του Μανιάτη με τον Πανιώνιο!

Σε επαφές με τον Γιάννη Μανιάτη, προκειμένου να αναλάβει τη θέση του γενικού αρχηγού, βρίσκεται ο Πανιώνιος, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sport-fm.gr».

Υπενθυμίζουμε πως ο Μανιάτης προ εβδομάδων ανάλαβε χρέη Εκτελεστικού Διευθυντή στην Ανόρθωση κι έτσι μένει να διαπιστωθεί αν ευσταθεί το ρεπορτάζ.

Το κλίμα στον Πανιώνιο είναι βαρύ, μετά την ήττα με 0-4 από τη Μάρκο. Απόδειξη αυτού, είναι πως και ο τεχνικός Φεράντο είναι σε δύσκολη θέση.