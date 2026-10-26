Η Κόμο ανακοίνωσε το νέο συμβόλιο με τον Δουβίκα μέχρι το 2031

Ο Τάσος Δουβίκας διανύει την καλύτερη, μέχρι τώρα, περίοδο της καριέρας του και έχει εξελιχθεί στο μεγάλο όπλο του Σεσκ Φάμπρεφας στην Κόμο. Ο 27χρονος Ελληνας διεθνής φορ διέλυσε την άμυνα της Σασουόλο, πέτυχε και τα δύο γκολ (49', 60') και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Serie A.

Με τα δύο αυτά γκολ ο διεθνής επιθετικός έφθασε τα οκτώ συνολικά σε 11 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Πέντε στο ιταλικό πρωτάθλημα και τρία στο Champions League, γράφοντας μάλιστα Ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος Ελληνας που βρίσκει δίχτυα σε τρία στη σειρά παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της Κόμο, μετά από σχετική εισήγηση του Φάμπρεγας, συμφώνησε με τον ατζέντη του Δουβίκα και ανακοίνωσε σήμερα τη διετή τελικά επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2031, επιβραβεύοντάς τον με αύξηση των αποδοχών του για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Το τωρινό συμβόλαιό του Δουβίκα ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 2029, ωστόσο η Κόμο αποφάσισε να το επεκτείνει για ακόμη δύο σεζόν. Ο διεθνής επιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ της ιταλικής ομάδας το καλοκαίρι του 2025 από τη Θέλτα, σε μια μεταγραφή που έφθασε τα 15 εκατ. ευρώ. Μάλιστα με το νέο συμβόλαιο ο διεθνής φορ θα δει τις ετήσιες αποδοχές του ν' αυξάνονται από τα δύο στα τρία εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, με τα πέντε γκολ που έχει πετύχει στο ιταλικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στην πέμπτη θέση του πίνακα των σκόρερ, μαζί με τον Μάρκους Τουράμ. Μπροστά του βρίσκονται οι Βαρέλα της Μόντσα και Ραϊμόντο της Φροζινόνε με επτά τέρματα, καθώς και οι Κρστόβιτς της Αταλάντα και Μάλεν της Ρόμα με έξι.

Ο διεθνής επιθετικός δήλωσε μετά την ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω την πορεία μου στην Κόμο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν στο σπίτι μου και αντιλήφθηκα αμέσως τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Έχω εξελιχθεί πολύ από τότε που ήρθα, χάρη στον προπονητή Φάμπρεγας και το επιτελείο του. Αυτή η ομάδα είναι για μένα σαν μια μεγάλη οικογένεια. Θέλω να συνεχίσω να τη βοηθάω, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό».

Από την πλευρά του, ο Ισπανός προπονητής της Κόμο τόνισε: «Από την πρώτη του κιόλας ημέρα στην Κόμο, ο Τάσος έδειξε ότι διαθέτει ισχυρή νοοτροπία και αυτό αποτυπώνεται στις εμφανίσεις του στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα θετικός, ιδιαίτερα φιλόδοξος και διαθέτει εξαιρετική εργατικότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε την επέκταση του συμβολαίου του».