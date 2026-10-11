Το έφερε… τούμπα η Πάφος και άφησε την Ανόρθωση σε δύσκολη θέση

Αντίδραση με… θόρυβο!

Η Πάφος επικράτησε 3-1 της Ανόρθωσης στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», για την 5η αγωνιστική και μάλιστα με ανατροπή! Η ομάδα της Αμμοχώστου προηγήθηκε με γκολ του Ντα Κρουζ, όμως οι γαλάζιοι σε εννέα λεπτά (!) σκόραραν τρία γκολ και άλλαξαν τα εις βάρος τους δεδομένα. Με αυτό το αποτέλεσμα, το σύνολο του Σα Πίντο έχει πλέον 10 βαθμούς, ενώ η «Κυρία» έμεινε στους 3.

Η παφιακή ομάδα έδειξε αντίδραση αμέσως μετά την ήττα από την ΑΕΛ και έτσι δεν έχασε… επαφή με τις ψηλότερες θέσεις. Πήρε ψυχολογία και ώθηση ενόψει της ευρωπαϊκής πρόκλησης με την Αταλάντα (15/10), όπου θα ψάξει το πρώτο θετικό βήμα στην League Phase του Conference League. Σκόρερ για την Πάφο οι Ζαγκέ και Λελέ (2).

Από την άλλη, η Ανόρθωση συνεχίζει να προβληματίζει. Το μοναδικό ίσως θετικό στοιχείο ήταν η δημιουργία ευκαιριών και η επιθετική προσέγγιση που είχε σχεδόν σε όλο το 90λεπτο, ωστόσο όταν έχασε την συγκέντρωση της (για 9λεπτά), έχασε και το παιχνίδι. Πρόκειται για δεύτερη σερί τριάρα (προηγήθηκε αυτή από τη Νέα Σαλαμίνα) κι έτσι ο προβληματισμός όλο και μεγαλώνει.

Το LIVE της αναμέτρησης...

90'+4 Τέλος του αγώνα.

87' Μεγάλη απόκρουση του Μαγιέσκι σε κεφαλιά του Λόπες.

65' Mεγάλη φάση για την Ανόρθωση με συρτό σουτ του Ντα Κρουζ αφού απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο. Μόλις έξω η μπάλα.

57' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Λελέ με εύστοχο πλασέ μετά από αντεπίθεση διαμορφώνει το 1-3.

52' Προσπάθησε να απαντήσει η Ανόρθωση μετά από κεφαλιά του Φουρτάδο, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Μαγιέσκι.

48' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Φέρνει τούμπα το παιχνίδι η παφιακή ομάδα με εύστοχο πλασέ του Λελέ, μετά από φάση αδράνειας στην άμυνα της Ανόρθωσης.

46' ΓΚΟΛ για την Πάφο! Ο Ζαγκέ με μακρινό σουτ νίκησε τον Κάρλστρομ για το 1-1.

46' Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο.

45'+2 Τέλος πρώτου μέρους.

42' ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση! Σουτ του Ντα Κρουζ από το ύψος της περιοχής και η μπάλα στα δίχτυα.

40' Σειρά του Μαγιέσκι να καταγράψει εντυπωσιακή απόκρουση σε κοντινό πλασέ του Χρυσοστόμου.

37' Δυνατό σουτ εκτός περιοχής από τον Λελέ, απέκρουσε σταθερά ο κίπερ της Ανόρθωσης.

28' Συρτό δυνατό σουτ του Σούνιτς, μόλις έξω η μπάλα.

15' Νέα φάση για την Πάφο μετά από κεφαλιά του Νταβίντ Λουίζ, απέκρουσε εντυπωσιακά ο κίπερ της Ανόρθωσης.

11' Απείλησε η Πάφος με δυνατό σουτ του Πέπε, απέκρουσε ο Κάρλστρομ σταθερά.

2' Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Αρτυματάς έπιασε τη κεφαλιά όμως η μπάλα πέρασε μόλις πάνω από την εστάι του Μαγιέσκι.

1' Σέντρα στη Λάρνακα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάλστρεμ, Σεργίου, Φουρτάδο, Αρτυματάς, Τόσιτς, Κίκο, Αμποάγκι, Μίντεντορπ (64′ Τάντι), Κις (64′ Λόπες), Χρυσοστόμου (76′ Ντιόν), Ντα Κρουζ.

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Ζαγκέ (85′ Κορέια), Μαέ, Λουίζ, Ν. Ιωάννου, Πέπε (71′ Γκούγκα), Σούνιτς, Ντράγκομιρ (70′ Μπρούνο), Μπιέλ (80′ Σέμα), Κίνα (80′ Μπρίτο), Λελέ.

ΣΚΟΡΕΡ: 42' Ντα Κρουζ / 46' Ζαγκέ, 48', 57' Λελέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 74' Χρυσοστόμου / 36' Σούνιτς, 56' Νταβίντ Λουίζ

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Gianluca Aureliano

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης