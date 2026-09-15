Δεύτερο σερί... buzzer beater

H Ανόρθωση διανύει την ίσως πιο... ξέγνοιαστη εβδομάδα, με τον Ελ Μαέστρο στο τιμόνι. Η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ έφερε χαμόγελα, ικανοποίηση και αισιοδοξία στην ομάδα της Αμμοχώστου, η οποία ευελπιστεί πως θα χτίσει σε αυτήν και θα βλέπει μόνο προς τα πάνω. Ο Σέρβος τεχνικός έστειλε εδώ και μέρες μήνυμα πως το πρώτο τρίποντο θα ξεκλειδώσει τους ποδοσφαιριστές του και αυτό πλέον απομένει να φανεί εντός των τεσσάρων γραμμών, στο προσεχές διάστημα.

Ο Ράφα Λόπες ήταν ο... ήρωας της αναμέτρησης με γκολ στο 90'+1 που διαμόρφωσε το 2-1 και έδωσε ουσιαστικά το έναυσμα για το πάρτι στις τρεις κερκίδες. Ουσιαστικά, ο Πορτογάλος συνέχισε απ' εκεί που έμεινε την προηγούμενη σεζόν! Το τελευταίο του γκολ (που καθόρισε και αποτέλεσμα) για την περίοδο 2025-26 σημειώθηκε στις 21 Μαρτίου κόντρα στον Ακρίτα, και πάλι με buzzer beater, όταν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το 3-2 στο 90'+11! Όσον αφορά την τρέχουσα σεζόν, αυτό ήταν το πρώτο του και ευχή όλων στην Ανόρθωση είναι πως θα του δώσει ώθηση για τα επόμενα.