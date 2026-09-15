ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεύτερο σερί... buzzer beater

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το έκανε ξανά μετά από έξι μήνες ο Λόπες

H Ανόρθωση διανύει την ίσως πιο... ξέγνοιαστη εβδομάδα, με τον Ελ Μαέστρο στο τιμόνι. Η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ έφερε χαμόγελα, ικανοποίηση και αισιοδοξία στην ομάδα της Αμμοχώστου, η οποία ευελπιστεί πως θα χτίσει σε αυτήν και θα βλέπει μόνο προς τα πάνω. Ο Σέρβος τεχνικός έστειλε εδώ και μέρες μήνυμα πως το πρώτο τρίποντο θα ξεκλειδώσει τους ποδοσφαιριστές του και αυτό πλέον απομένει να φανεί εντός των τεσσάρων γραμμών, στο προσεχές διάστημα. 

Ο Ράφα Λόπες ήταν ο... ήρωας της αναμέτρησης με γκολ στο 90'+1 που διαμόρφωσε το 2-1 και έδωσε ουσιαστικά το έναυσμα για το πάρτι στις τρεις κερκίδες. Ουσιαστικά, ο Πορτογάλος συνέχισε απ' εκεί που έμεινε την προηγούμενη σεζόν! Το τελευταίο του γκολ (που καθόρισε και αποτέλεσμα) για την περίοδο 2025-26 σημειώθηκε στις 21 Μαρτίου κόντρα στον Ακρίτα, και πάλι με buzzer beater, όταν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το 3-2 στο 90'+11! Όσον αφορά την τρέχουσα σεζόν, αυτό ήταν το πρώτο του και ευχή όλων στην Ανόρθωση είναι πως θα του δώσει ώθηση για τα επόμενα. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντιμέτωπος με τη φυλακή ο Ραχίμ Στέρλινγκ!

Premier League

|

Category image

Όταν βελτιώθηκε, το πάλεψε αλλά...

ΑΕΚ

|

Category image

Η πρόκριση ήρθε από τον πάγκο για την Τζένοα!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο νέος προπονητής του Μέσι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για Θέλτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτό είναι το τιμ του Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης του μήνα στην Πορτογαλία για τον μήνα Αύγουστο ο Παυλίδης

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Εξέλιξη με Ντε Λα Φουέντε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλός, μπορεί όμως καλύτερα

ΑΕΛ

|

Category image

Χρυσός ο Ποντίκης στην Ιταλία!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εκτός έδρας φιλική νίκη της Εθνικής Παίδων Κ-16 επί της Μολδαβίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Αλγουαθίλ: «Θέλουμε να νικήσουμε, δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Το έκανε ξανά με την ΑΕΚ ο Ντράγκομιρ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλη... ταχύτητα όταν είναι φουλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έχει δουλειά ο Ντιονί

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη