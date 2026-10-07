ΠΑΟΚ: Γεμίζει το οπλοστάσιο του Λίσι πριν από την Καλαμάτα

Η περίοδος της διακοπής ανήκει πλέον στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, που επιστρέφει σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Αλέσιο Λίσι ανεβάζει σταδιακά την ένταση στις προπονήσεις και περιμένει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του, καθώς αρχίζει ξανά ένας απαιτητικός κύκλος υποχρεώσεων.

Τα νέα από το μέτωπο των επιστροφών είναι θετικά. Ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τομ Λουσέ έχουν επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα και προσθέτουν λύσεις σε άμυνα και μεσαία γραμμή, σε μια χρονική στιγμή που ο Ιταλός τεχνικός θέλει να αυξήσει τον ανταγωνισμό για την ενδεκάδα. Παράλληλα, η κατάσταση των παικτών που προέρχονται από τραυματισμούς παρακολουθείται στενά, ώστε να μην υπάρξει βιασύνη και να επιστρέψουν μόνο όταν είναι απόλυτα έτοιμοι.

Ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί και η πρόοδος του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, έπειτα από περίπου πέντε μήνες απουσίας και την επέμβαση στο δεξί γόνατο, κατάφερε να ακολουθήσει μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα επανένταξής του, χωρίς ακόμη να συμμετέχει σε ασκήσεις με μεγάλη ένταση και επαφές, όμως η παρουσία του στο γκρουπ αποτελεί σημαντικό σημάδι για την πορεία της αποκατάστασής του.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς επιστρέφουν σταδιακά στη Θεσσαλονίκη και το τεχνικό επιτελείο θα αξιολογήσει ξεχωριστά την κατάσταση και την επιβάρυνση του καθενός πριν καταλήξει στις τελικές επιλογές. Για τον Λίσι, το βασικό ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ έτοιμος απέναντι στην Καλαμάτα, έχοντας περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και όσο γίνεται περισσότερους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

sport-fm.gr