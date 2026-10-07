ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Γεμίζει το οπλοστάσιο του Λίσι πριν από την Καλαμάτα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει παίκτες να επιστρέφουν και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να κάνει σημαντικό βήμα.

Η περίοδος της διακοπής ανήκει πλέον στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, που επιστρέφει σε καθαρά αγωνιστικούς ρυθμούς με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Αλέσιο Λίσι ανεβάζει σταδιακά την ένταση στις προπονήσεις και περιμένει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του, καθώς αρχίζει ξανά ένας απαιτητικός κύκλος υποχρεώσεων.

Τα νέα από το μέτωπο των επιστροφών είναι θετικά. Ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Τομ Λουσέ έχουν επανέλθει στο κανονικό πρόγραμμα και προσθέτουν λύσεις σε άμυνα και μεσαία γραμμή, σε μια χρονική στιγμή που ο Ιταλός τεχνικός θέλει να αυξήσει τον ανταγωνισμό για την ενδεκάδα. Παράλληλα, η κατάσταση των παικτών που προέρχονται από τραυματισμούς παρακολουθείται στενά, ώστε να μην υπάρξει βιασύνη και να επιστρέψουν μόνο όταν είναι απόλυτα έτοιμοι.

Ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη αποτελεί και η πρόοδος του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, έπειτα από περίπου πέντε μήνες απουσίας και την επέμβαση στο δεξί γόνατο, κατάφερε να ακολουθήσει μέρος της προπόνησης με την υπόλοιπη ομάδα. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα επανένταξής του, χωρίς ακόμη να συμμετέχει σε ασκήσεις με μεγάλη ένταση και επαφές, όμως η παρουσία του στο γκρουπ αποτελεί σημαντικό σημάδι για την πορεία της αποκατάστασής του.

Την ίδια ώρα, οι διεθνείς επιστρέφουν σταδιακά στη Θεσσαλονίκη και το τεχνικό επιτελείο θα αξιολογήσει ξεχωριστά την κατάσταση και την επιβάρυνση του καθενός πριν καταλήξει στις τελικές επιλογές. Για τον Λίσι, το βασικό ζητούμενο είναι να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ έτοιμος απέναντι στην Καλαμάτα, έχοντας περισσότερες λύσεις, μεγαλύτερο βάθος και όσο γίνεται περισσότερους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

(BINTEO) «Από άλλον πλανήτη» - Το «TyC Sports» αποχαιρέτησε τον Μέσι σαν τον E.T.

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η αντίδραση του Ζεζούς για την δήλωση Ρονάλντο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Μένει στην Άρσεναλ έως το 2030 ο Αρτέτα – Υπέγραψε νέο συμβόλαιο

Premier League

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Σπουδαίος προπονητής ο Σάρας - Σλούκας, Ναν και Χουάντσο δεν είναι έτοιμοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού σε δράση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Κόπεγιανς στον 1ο γύρο του τουρνουά στη Σανγκάη

Τένις

|

Category image

Ο απολογισμός και η συνέχεια του AEK C.A.R.E.S

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέλιξη με Νταβόρ στην ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

«Ενας παίκτης επιπέδου Πελέ ή Μαραντόνα» - Τι ήθελε να ακούσει ο Κριστιάνο από τον Ζεσούς για να τον συγχωρέσει

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Η διαιτητική ομάδα του Καρμιώτισσα - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολούθησε το τελευταίο ματς του Μέσι

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

To Ο3 OlympusMan – Trail Run… έχει μία διαδρομή-πρόκληση για τον καθένα!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άναψε η φλόγα της ελπίδας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Elite Ισπανός στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Super League

|

Category image

Δεν τον ενδιέφερε η σύγκριση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη