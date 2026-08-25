Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην πάλη - «Χρυσοί» Κουγιουμτσίδης και Κουρουγκλίεφ

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ κατέκτησαν την κορυφή στα 86κ. και τα 97κ. αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χοσόνοφ ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 125κ.

Εντυπωσιακή ήταν η πορεία του Κουγιουμτσίδη στην κατηγορία των 86κ., καθώς έφτασε μέχρι το χρυσό μετάλλιο χωρίς να παραχωρήσει ούτε έναν πόντο στους αντιπάλους του.

Στον προημιτελικό ξεπέρασε με τεχνική υπεροχή και 10-0 τον Αχμάντ Μαγκόμεντοφ από τη Βόρεια Μακεδονία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά. Εκεί είχε ανάλογη παρουσία απέναντι στον Ιταλό Γκαμπριέλε Νικολίνι, τον οποίο νίκησε επίσης με 10-0 και πήρε με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο για τον τελικό.

Στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο, ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Τούρκο Ισμαΐλ Κιουτσουκσολάκ και συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Επικράτησε με 8-0 και κατέκτησε την πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας τους τρεις αγώνες του με εντυπωσιακό συνολικό σκορ 28-0.

Το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική πάλη ήρθε από τον Νταουρέν Κουρουγκλίεφ στην κατηγορία των 97κ.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον δεύτερο όμιλο με νίκη 10-0 και τεχνική υπεροχή απέναντι στον Μαροκινό Ουαλίντ Σεΐχ Λαχλού. Το ίδιο σκορ σημείωσε και απέναντι στον Ρετζέπ Χαϊντάρι από τη Βόρεια Μακεδονία, εξασφαλίζοντας χωρίς απώλειες την πρόκριση στην τετράδα.

Στον ημιτελικό βρήκε απέναντί του τον Τούρκο Ρεσούλ Γκιουνέ, ο οποίος του έβαλε δυσκολότερα σε σχέση με τους προηγούμενους αντιπάλους του. Ο Κουρουγκλίεφ, ωστόσο, έφτασε και πάλι στην τεχνική υπεροχή, επικρατώντας με 13-2 και παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό.

Εκεί συνάντησε για δεύτερη φορά τον Χαϊντάρι και κατάφερε να τον νικήσει ξανά, αυτή τη φορά με 6-0. Με αυτόν τον τρόπο ολοκλήρωσε αήττητος τις υποχρεώσεις του και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην ελληνική συγκομιδή.

Το τρίτο ελληνικό μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη κατέκτησε ο Αζαμάτ Χοσόνοφ στην κατηγορία των 125κ.

Στον αγώνα που έκρινε την τρίτη θέση, ο Χοσόνοφ αντιμετώπισε τον Ιταλό Αμπραχάμ Κονιέδο Ρουάνο και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-1.

Το αποτέλεσμα τον έφερε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.