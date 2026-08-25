«Φουλάρει» για τον Κενάν Κόντρο ο ΟΦΗ!

Βρήκε τον «εκλεκτό» για την κορυφή της επίθεσής του ο ΟΦΗ! Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κρήτη, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, αναμένεται να κλείσουν άμεσα τη θέση «9», με τον πολύπειρο, Βόσνιο στράικερ, Κενάν Κόντρο, να βρίσκεται προ των πυλών!

Λίγα ωρα μετά τη νίκη επί του Βόλου, στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, είχε αποκαλύψει ότι ο ΟΦΗ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση φορ, κάτι που προκύπτει και από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τον 33χρονο ποδοσφαιριστή.

Όπως προκύπτει λοιπόν και από την ιστοσελίδα gentikoule.gr ο Κόντρο αναμένεται άμεσα στην Κρήτη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Κόντρο ανήκει στη Φερεντσβάρος, ωστόσο την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρεάλ Σαραγόσα με την οποία σε 34 ματς σημείωσε 8 γκολ.

Μεταξύ άλλων ο Κόντρο έχει αγωνιστεί σε Βίντι, Οσασούνα, Γκαζιαντέπ, Μπιλμπάο, Κοπεγχάγη, Γκρασχόπερς, Βαγιαδολίδ και Μάιντς μετρώντας περισσότερα από 110 γκολ.

sport-fm.gr