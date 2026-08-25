Από τα λόγια στην πράξη η διοίκηση Μαραγκού

Από τα λόγια στις πράξεις φαίνεται πως περνά η διοίκηση της Ανόρθωσης. Με την ανάληψη των καθηκόντων από τον Χρίστο Μαραγκό, τέθηκε ως προτεραιότητα η εξαγωγή ταλέντων από τις ακαδημίες της «Κυρίας». Η ομάδα της Αμμοχώστου θέλει να στηριχθεί -και- στα δικά της παιδιά, γι’ αυτό και «έδεσε» δύο εξ αυτών.

Πρόκειται για τον 18χρονο ακραίο επιθετικό Ανδρέα Αβραάμ και τον 16χρονο (!) Φίλιππο Λύτρα (φώτο), ο οποίος αγωνίζεται επίσης στα άκρα της επίθεσης. Μάλιστα, ο δεύτερος συμπεριλήφθηκε στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, παίρνοντας σημαντικές εμπειρίες.

Αμφότεροι είναι διεθνείς με τις μικρές Εθνικές της Κύπρου. Με σκληρή δουλειά και ανάλογη καθοδήγηση, στην Ανόρθωση ευελπιστούν πως αφ’ ενός θα αποτελέσουν βασικές μονάδες της ομάδας και αφετέρου βαριά περιουσιακά στοιχεία. Ουσιαστικά, θα αναμένουν τις ευκαιρίες τους για να αρχίσουν να… συστήνονται στο κυπριακό κοινό.