Προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για το -2, παράπονα και για την τιμωρία του Τζόουνς

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντιδρά στις αποφάσεις της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ έπειτα από τα όσα συνέβησαν στο Game 5 της φετινής Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι», όπως και ο Παναθηναϊκός, τιμωρήθηκαν με αφαίρεση δύο βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για τον λόγο αυτό οι Πειραιώτες θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ, όπου και θα εναντιωθούν στην ποινή που τους επιβλήθηκε.

Στην ετυμηγορία αναφέρεται ότι η ομάδα έχει αντικειμενική ευθύνη, και εκεί «πατά» η ομάδα για τις κινήσεις της, ώστε να ζητήσει να μην ισχύσει η αφαίρεση των βαθμών.

Παράλληλα, εκφράζονται και παράπονα από πλευράς Πρωταθλητών Ευρώπης για τις 7 αγωνιστικές του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά το άγριο επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες θεωρούν ότι ο παίκτης τους απωθεί τον αντίπαλο και δεν τον πιάνει από τον λαιμό στο περιστατικό που σημειώθηκε στο τελευταίο ματς των τελικών της σεζόν που ολοκληρώθηκε.

sport-fm.gr