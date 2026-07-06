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Ολοκληρώνεται του Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολοκληρώνεται του Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό

Ο Ζότα Σίλβα θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη μεταγραφή του Πορτογάλου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στους «ερυθρόλευκους» να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι την Τρίτη να έχει φτάσει στην Ολλανδία και το Σχίνταμ, όπου βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και τα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να παραχωρηθεί από τη Φόρεστ με τη μορφή δανεισμού, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί δικαίωμα αγοράς του.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

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