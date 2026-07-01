«Έδεσε» Καραμανώλη η Ανόρθωση!

Από τα λόγια στις πράξεις πέρασε η διοίκηση της Ανόρθωσης.

Η ομάδα της Αμμοχώστου προχώρησε σε συμφωνία με τον Πανσερραϊκό και έτσι διατηρεί τον Αντρέα Καραμανώλη στο δυναμικό της.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο μέχρι το 2028. Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος με την «Κυρία» κατέγραψε 17 συμμετοχές και 1 γκολ.

Αναλυτικά: «Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει τη συμφωνία με την ΠΑΕ Πανσερραϊκός για την απόκτηση του Αντρέα Καραμανώλη.

Ο Κύπριος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας, μέχρι τον Μάιο του 2028».