To θέμα που έκλεισε κι αυτό που... καίει

Ως γνωστόν, η Ανόρθωση δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές και στόχος είναι να κρατήσει όσο πιο πολλούς στο ρόστερ της. Φυσικά, είχε τη μεγάλη απώλεια του Στέφανο Σένσι.

Από την άλλη όμως είχαν θετικό τέλος οι διαπραγματεύσεις με τον Πανσερραϊκό για την απόκτηση του Ανδρέα Καραμανώλη. Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αγωνίστηκε (17 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελλο με ένα γκολ) τη λήξασα περίοδο στην «Κυρία» ως δανεικός, θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Ανόρθωσης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το θέμα που «καίει» πάντως στην ομάδα της Αμμοχώστου είναι του προπονητή και ελπίζουν πως εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί ο «εκλεκτός».