Ανόρθωση: Οι δύο που αναλαμβάνουν μέχρι το ξεκαθάρισμα

Την προσωρινή ανάληψη της ηγεσίας της εταιρείας της Ανόρθωσης από τους Σάββα Κουμή και Σταύρο Παπαγεωργίου αποφάσισε η γενική συνέλευση.

Οι δύο παράγοντες θα αναλάβουν προσωρινά τα ηνία, μέχρι να επέλθει το ξεκαθάρισμα. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε όπως μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα γίνουν έντονες διεργασίες προκειμένου να συσταθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενώ τονίστηκε ότι τον πρόεδρο θα πλαισιώνουν εννέα άτομα.

Από εκεί και πέρα, στη συζήτηση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης κατέστη σαφές πως παράλληλα πρέπει να «τρέξουν» οι διεργασίες για να κλείσει άμεσα το θέμα προπονητή, το οποίο είναι βασική και επείγουσα εκκρεμότητα.

Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παρουσιάστηκαν και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2025 καθώς και η έκθεση των ελεγκτών της εταιρείας.