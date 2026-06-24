«Πόνεσε» το... μοιραίο με Σενσι

Ήταν λογικό λοιπόν να ηχήσουν σειρήνες από παντού, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να είναι αυτή που τον στερεί από την Ανόρθωση, η οποία θα βάλει στο ταμείο της μόνο 200.000 που είναι η ρήτρα.

Η ομάδα από τη Βουλγαρία δελέασε τον Σένσι με υψηλό συμβόλαιο, έδωσε τα χέρια μαζί του και παρά την προσπάθεια των ανθρώπων της ομάδας να τον κρατήσουν με υψηλό συμβόλαιο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, έγινε το… μοιραίο που «πονάει».

Το αγωνιστικό κόστος που αφήνει η αποχώρηση του Ιταλού, δεν καλύπτεται από το οικονομικό αντίτιμο. Και αυτό γιατί υπάρχει το εμπάργκο μεταγραφών και έτσι δεν μπορεί να αντικατασταθεί.