Γυρίζει... σελίδα

Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους», η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου της Ανόρθωσης. Ως γνωστό, θα γίνει αλλαγή στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, με τον Ντίνο Τουμαζή να αναλαμβάνει πρόεδρος. Στον συνδυασμό του, αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο Σάββας Κουμής και αντιπρόεδροι οι Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης και Λούκας Κούσιος.

Από εκεί και πέρα, εκτελεστικός σύμβουλος/γενικός γραμματέας ο Σωτήρης Φλουρέντζου και οικονομικός σύμβουλος ο Σάββας Παπαθωμάς. Ατομικές υποψηφιότητες κατατέθηκαν από τους Στέφανο Καραολή, Δημήτρη Ζωγράφο, Παναγιώτη Δημητριάδη, Κυριάκο Χατζηγιάγκου, Άρη Χατζησωτήρη, Φώτο Κίκιλλο και Ανδρέα Ανδρέου.