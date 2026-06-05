Γυρίζει... σελίδα

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ΓΗΠΕΔΟ

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Σήμερα στις 18:30 η Γενική Συνέλευση

Στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα «Κυριάκος Θεοχάρους», η εκλογική γενική συνέλευση του σωματείου της Ανόρθωσης. Ως γνωστό, θα γίνει αλλαγή στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας, με τον Ντίνο Τουμαζή να αναλαμβάνει πρόεδρος. Στον συνδυασμό του, αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο Σάββας Κουμής και αντιπρόεδροι οι Γιώργος Βούβακος, Αντώνης Καράς, Δημήτρης Κοντεάτης και Λούκας Κούσιος.

Από εκεί και πέρα, εκτελεστικός σύμβουλος/γενικός γραμματέας ο Σωτήρης Φλουρέντζου και οικονομικός σύμβουλος ο Σάββας Παπαθωμάς. Ατομικές υποψηφιότητες κατατέθηκαν από τους Στέφανο Καραολή, Δημήτρη Ζωγράφο, Παναγιώτη Δημητριάδη, Κυριάκο Χατζηγιάγκου, Άρη Χατζησωτήρη, Φώτο Κίκιλλο και Ανδρέα Ανδρέου.

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