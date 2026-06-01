Γυρίζει σελίδα...

Οι παράγοντες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων ώστε να συμπληρώσουν το διοικητικό σχήμα, στο οποίο ίσως να συμμετέχουν και άτομα της νυν διοίκησης. Μέχρι αύριο όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό, όπως και για το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Θυμίζουμε ότι στην ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση Πραστίτη για τη γενική συνέλευση, αναφερόταν ότι αν υπάρξει άλλος συνδυασμός, ο οποίος θα διασφαλίσει την οικονομική ανάταση του συλλόγου, τότε το νυν διοικητικό συμβούλιο θα αποσύρει την υποψηφιότητά του, ώστε ο σύλλογος να πορευτεί με πλήρη σύμπνοια. Αυτό έγινε και στην Ανόρθωση, προχωρούν όλοι ενωμένοι για να δημιουργήσουν την ομάδα που ονειρεύονται οι φίλοι της.