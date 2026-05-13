ΑΕΚ: Στην εθνική Ουγγαρίας ο Βάργκα

Κανονικά παρών στα επόμενα παιχνίδια της Ουγγαρίας θα είναι ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ είχε χάσει τα προηγούμενα φιλικά της εθνικής του (ένα εκ των οποίων με την Ελλάδα τον Μάρτιο) λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Έχοντας επανέλθει ωστόσο κανονικά και στα ματς της «Ένωσης», επέστρεψε και στις κλήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας.

Θα είναι διαθέσιμος λοιπόν ν’ αγωνιστεί στα προσεχή παιχνίδια προετοιμασίας με Φινλανδία και Καζακστάν τον Ιούνιο.

