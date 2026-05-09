Τζόκοβιτς: «Δεν ξέρω αν θα είμαι καλά όταν φτάσω στο Roland Garros»

Ο Ντίνο Πρίζμιτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή χωμάτινη σεζόν, με τον 20χρονο Κροάτη να πετυχαίνει μια τεράστια νίκη απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Masters της Ρώμης.

Παρότι έχασε εύκολα το πρώτο σετ, ο νεαρός qualifier έβγαλε τρομερή αντίδραση και επικράτησε του Σέρβου θρύλου με 2-6, 6-2, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των «32» του Internazionali d’Italia. Ο Τζόκοβιτς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά τη σεζόν του χώματος και πρέπει να ανακάμψει, προτού συμμετάσχει στο Roland Garros.

Μετά την ήττα του, ο Σέρβος τενίστας παραχώρησε δηλώσεις και φάνηκε αρκετά δυσαρεστημένος με την απόδοσή του στο κορτ. Σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο δεύτερο σετ, ο Τζόκοβιτς ανέφερε: «Ελπίζω να καταλαβαίνετε πως δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να συγχαρώ τον Ντίνο, άξιζε τη νίκη. Ήρθα στη Ρώμη με πρόθεση να δώσω μια μάχη ή περισσότερες, αλλά δυστυχώς ήταν μόνο μία. Τουλάχιστον είμαι χαρούμενος που πάλεψα ως το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, για μια ακόμα φορά ήταν καταπληκτικός. Δεν παίρνω για δεδομένη τη στήριξη που μου δείχνει. Δεν ήταν ιδανική η προετοιμασία εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι τον τελευταίο 1,5 χρόνο να κάνω μια προετοιμασία πριν από τουρνουά και να πάνε όλα καλά. Πάντα εμφανίζεται κάποιο σωματικό πρόβλημα. Είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμφιλιωθώ. Είναι απογοητευτικό, αλλά την ίδια στιγμή είναι κάτι που γνωρίζω και αποδέχομαι να αγωνιστώ υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν θα είμαι καλά όταν φτάσω στο Roland Garros, ελπίζω ναι».

Ο Τζόκοβιτς απέρριψε το σενάριο να αγωνιστεί στο τουρνουά της Γενεύης και θα πάει κατευθείαν στο Roland Garros: «Θα πάω κατευθείαν στο Roland Garros, αυτή είναι η απόφασή μου».

