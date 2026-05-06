Πρόκριση στον 2ο γύρο με ανατροπή για τη Σάκκαρη στη Ρώμη

Αν και βρέθηκε πίσω στα σετ απ’ την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ (Νο92 στον κόσμο) η Μαρία Σάκκαρη έκανε μία πολύ πειστική ανατροπή και με 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-0) προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Open της Ρώμης (WTA 1000), επιστρέγοντας στις νίκες μετά από δύο μήνες και την τελευταία νίκη της στο Indian Wells.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει στη φάση των «64» την Έλενα Ριμπάκινα ψάχνοντας μία μεγάλη πρόκριση και τη δεύτερη νίκη της για φέτος σε χωμάτινη επιφάνεια.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε νευρικά στο πρώτο σετ, «έχασε» το σερβίς της στο τρίτο γκέιμ και μολονότι «απάντησε» με δικό της μπρέικ (3-3 και 4-4), είδε την Τάγκερ να της «σπάει» ξανά το σερβίς στο 5-5 για να χάσει το πρώτο σετ με 5-7.

Στο δεύτερο σετ μετά το αρχικό 0-2 της Αυστριακής, η Σάκκαρη «απάντησε» με 5-0 σερί κι έκλεισε εντέλει το σετ με 6-3, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε απόλυτο, ξεκίνησε με δύο μπρέικ, «κόβοντας» τα... φτερά της Τάγκερ και «καθάρισε» τη νίκη της με ένα εμφατικό 6-0, κάνοντας το 2-1.