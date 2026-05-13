Μήνυμα Σάκοτα ενόψει Άρη: «Θα είμαστε αυτοί που πρέπει»

Μετά την οδυνηρή απώλεια του Basketball Champions League από τη Ρίτας Βίλνιους, η ΑΕΚ οφείλει να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της εντός συνόρων. Και δη στη σειρά playoffs για τη Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Άρη.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, παραχώρησε δηλώσεις μέσω της ιστοσελίδας της ομάδας για το παιχνίδι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τόνισε πως παρά την πίκρα της ήττας, η ΑΕΚ θα είναι αυτή που πρέπει να είναι, ότι και να γίνε.

«Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά. Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του Πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί.

Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί, που πρέπει».

