Μέσα στην κρίση, η ελπίδα του ΑΠΟΕΛ έχει κυπριακή ταυτότητα

Το κυπριακό στοιχείο και το ταλέντο που αναδεικνύεται μέσα από την ίδια την ομάδα

Ο ΑΠΟΕΛ περνά ίσως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων χρόνων. Η πίεση από τα αρνητικά αποτελέσματα, η αβεβαιότητα και η γενικότερη απογοήτευση του κόσμου έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα γύρω από την ομάδα. Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει κάτι που ξεχωρίζει και δίνει αισιοδοξία για το μέλλον, το κυπριακό στοιχείο.

Για πολλά χρόνια, ο ΑΠΟΕΛ βασιζόταν κυρίως σε ξένους ποδοσφαιριστές και έτοιμες λύσεις, με αποτέλεσμα οι νεαροί Κύπριοι να έχουν περιορισμένο ρόλο. Σήμερα, είτε από ανάγκη είτε από στρατηγική επιλογή, αυτό αλλάζει. Και ίσως τελικά αυτή η αλλαγή να αποδειχθεί το μεγαλύτερο κέρδος της επόμενης ημέρας.

Ποδοσφαιριστές όπως ο Ευαγόρας Αντωνίου, ο Κωνσταντίνος Γιαννακού, ο Κωνσταντίνος Πουρσαϊτίδης, ο Παναγιώτης Καττιρτζιής, ο Νικόλας Κούτσακος, αλλά και νεότερα παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες, δείχνουν πως υπάρχει ποιότητα και προοπτική. Παίκτες που γνωρίζουν τι σημαίνει ΑΠΟΕΛ, που καταλαβαίνουν το βάρος της φανέλας και που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να χτιστεί ξανά η ομάδα.

Το πιο σημαντικό είναι πως αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη επεκτείνει τα συμβόλαιά τους, κάτι που δείχνει ότι ο σύλλογος θέλει να επενδύσει ουσιαστικά πάνω τους. Δεν πρόκειται απλώς για προσωρινές λύσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών, αλλά για μία πραγματικότητα που μπορεί να καθορίσει το μέλλον του ΑΠΟΕΛ τα επόμενα χρόνια.

Αντρέας Πολυκάρπου

