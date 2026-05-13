Τέλος εποχής: Προς αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα ο Λεβαντόφσκι

Σύμφωνα με πολωνικά Μέσα, ο Λέβα έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τους μπλαουγκράνα με πιθανότερο σταθμό τη Σαουδική Αραβία

Όλο και πιο κοντά στην αποχώρηση του από την Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το συμβόλαιο του οποίου με τους Καταλανούς λήγει στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με πολωνικά Μέσα, ο Λέβα βρίσκεται κοντά στην οριστική απόφαση αποχώρησης, κάτι που σημαίνει ότι το προσεχές παιχνίδι με την Μπέτις θα είναι το αποχαιρετιστήριο ματς στο Καμπ Νου, με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο μειωμένος ρόλος για τον οποίο τον θέλει η Μπαρτσελόνα για την επόμενη χρονιά δεν δείχνει να ικανοποιεί τον Πολωνό στράικερ, ο οποίος έχει πρόταση στα χέρια του από το MLS και τους Σικάγο Φάιρ, όμως βλέπει με αρκετά καλό μάτι την μετακόμιση στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

