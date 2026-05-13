ΑΠΟΕΛ: Ανακοίνωση για την Γενική Συνέλευση

Με ανακοίνωσή του ο ΑΠΟΕΛ, καλεί όλους τους μέτοχους της εταιρείας, όπως παρευρεθούν στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία έχει οριστεί για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία.

Αγαπητέ Μέτοχε,

Με την παρούσα ειδοποιήστε και καλείστε να παρευρεθείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έχει οριστεί για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 στο Pavilion Hall στη Λευκωσία με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη:

  1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
  2. Έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για τo έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025 (Σημείωση 1)
  3.  Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας
  4. Διορισμός Ελεγκτών
  5. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων (Σημείωση 2)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να λάβουν αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2025, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία, στο τηλέφωνο +357 22340200 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apoelfc.com.cy.

(2) Υποψηφιότητα για τη θέση Διοικητικού Συμβούλου μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας. Για να ισχύει η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος θα πρέπει να προταθεί από 1 μέλος της Εταιρείας. Αποτελεί προϋπόθεση για την εκλογή κάποιου προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κατοχή μιας τουλάχιστον πλήρως πληρωμένης μετοχής της Εταιρείας. Τα ενδιαφερόμενα μέλη, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας από τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία (καθημερινά 09:00-13:00 & 14:00-18:00). Το έντυπο θα πρέπει να παραδοθεί δεόντως συμπληρωμένο στα γραφεία της Εταιρείας ή να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apoelfc.com.cy, όχι αργότερα από 72 ώρες πριν το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης (Δευτέρα 01/06/2026 στις 18:00).

(3) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει, σε περίπτωση κωλύματος, δικαιούται να διορίσει έναν αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι αντιπρόσωποι δεν απαιτείται να είναι μέτοχοι της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως υποβάλετε το επισυναπτόμενο Πληρεξούσιο Έγγραφο στο γραφείο της Εταιρείας επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 26, 2333, Λευκωσία (καθημερινά 09:00-13:00 & 14:00-18:00) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@apoelfc.com.cy, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της συνέλευσης (Τρίτη 02/06/2026 στις 18:00).

(4) Τα χρονοδιαγράμματα κατάθεσης των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας και πληρεξούσιων εγγράφων θα τηρηθούν αυστηρά όπως αναφέρονται πιο πάνω.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2026

