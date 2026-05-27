Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Μια πολύ μεγάλη έκπληξη επιφύλασσε το αποψινό πρόγραμμα του Roland Garros στις Γυναίκες, με την Γιούλια Σταροντούμπτσεβα να πετά εκτός συνέχειας το Νο.2 του κόσμου!

Η 26χρονη Ουκρανή, που βρίσκεται στην 55η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 σετ (3-6, 6-1, 7-6) της Ελένα Ριμπάκινα!

Μετά τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της, η Σταροντούμπτσεβα δεν μπορούσε να εκφράσει με λόγια τα συναισθήματά της για την σπουδαία αυτή επιτυχία της, πλέκοντας το εγκώμιο της αντιπάλου της.

Πλέον, η Ουκρανή τενίστρια θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32» τη νικήτρια του ζευγαριού Μπαμπτίστ-Χουάνγκ, με τον δρόμο μέχρι τον τελικό να είναι ανοικτός μιας και έβγαλε «νοκ άουτ» ένα από τα μεγάλα φαβορί.

sport-fm.gr